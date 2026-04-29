Трамп заявил, что предложил Путину перемирие на Украине

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему «небольшое перемирие» на Украине, и предположил, что российский лидер может поддержать это предложение.

Источник: AP 2024

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.

«У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать», — сказал Трамп.

Он предположил, что российский лидер «может что-нибудь объявить» по этому поводу.

Россия в этом году уже объявляла перемирие связи с празднованием Пасхи, это перемирие продолжалось с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что за эти 32 часа украинская сторона более 6,5 тысяч раз нарушила объявленный режим «тишины».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше