МИД РФ: агрессия против Ирана является воплощением корыстного использования ДНЯО

«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения: договор подвергается серьезным испытаниям на прочность, тенденция использования ДНЯО в узкокорыстных политических интересах, никак не связанных с предметом договора, получила очередное зримое воплощение в виде неспровоцированной, неоправданной и противоправной агрессии Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Исламской Республики Иран», — сказал Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.