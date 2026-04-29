МИД РФ: агрессия против Ирана является воплощением корыстного использования ДНЯО

Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что неспровоцированная и противоправная агрессия Израиля и США против Ирана стала зримым воплощением использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах.

«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения: договор подвергается серьезным испытаниям на прочность, тенденция использования ДНЯО в узкокорыстных политических интересах, никак не связанных с предметом договора, получила очередное зримое воплощение в виде неспровоцированной, неоправданной и противоправной агрессии Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Исламской Республики Иран», — сказал Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
