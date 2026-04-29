Трамп вновь призвал Иран просить пощады

Президент США убежден, что исламской республике уже нанесено поражение.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана молить о пощаде.

«Теперь они должны просить пощады. Вот и все, что им нужно сделать. Просто сказать: “Мы сдаемся”, — считает американский лидер. Комментируя в беседе с журналистами в Белом доме ход войны США и Израиля с Ираном, он выразил мнение, что исламской республике уже нанесено поражение. “В военном плане мы их уничтожили. А у их экономики настоящие неприятности. Это мертвая экономика”, — утверждал Трамп.

Он уже несколько раз публично призывал в последние недели власти Ирана просить пощады. С такого рода заявлениями президент США выступал, в частности, 10 марта и 6 апреля.

