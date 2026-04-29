В Курске судью, обвиняемую в получении взятки, отправили под домашний арест

Обвиняемая во взятке зампред курского суда Петрова отправлена под домашний арест.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 29 апр — РИА Новости. Обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере заместителю председателя Ленинского районного суда города Курска Ольге Петровой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в СК РФ по Курской области.

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2025 года федеральный судья, рассматривая по существу находящееся в ее производстве уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в три миллиона рублей. По версии следствия, за денежное вознаграждение обвиняемая должна была при вынесении приговора назначить фигурантке не связанное с реальным лишением свободы наказание.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда города Курска Ольги Петровой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено председателем СК России Александром Бастрыкиным с согласия высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

«В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех деталей произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщили в ведомстве.