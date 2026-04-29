Глейхенгауз: мы с Тутберидзе и Дудаковым стали как единое целое

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, что значит для него сотрудничество с Этери Тутберидзе.
«Да, в принципе, всё. Мы столько лет уже работаем вместе, что мы все трое как единое целое (речь о Тутберидзе и Сергее Дудакове, — прим. RT). Мы настолько уже близки, у нас свои шуточки, свои приколы, свои отношения. Начинает один фразу — другой заканчивает», — приводит его слова Fly Life.
Он также отметил, что им комфортно работать вместе.
«Если бы так не сложилось, я думаю, что такой долгий период три абсолютно разных человека по характеру и по всему не смогли бы работать вместе каждый день с утра до вечера».
