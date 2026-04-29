МИД РФ: Франция планирует приумножить ядерный потенциал

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Франция вовлекает европейские неядерные страны в схемы, напоминающие практикуемые Соединенными Штатами в Азиатско-Тихоокеанском регионе алгоритмы расширенного ядерного сдерживания. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Франция, объявившая накануне обзорной конференции о планах приумножить свой ядерный потенциал, активно вовлекает европейские неядерные страны в схемы, напоминающие практикуемые США в Азиатско-Тихоокеанском регионе алгоритмы так называемого расширенного ядерного сдерживания, призванные подкрепить американский ядерный зонтик над Европой», — сказал Белоусов.