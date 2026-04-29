Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Франция планирует приумножить ядерный потенциал

Париж вовлекает европейские неядерные страны в схемы, напоминающие практикуемые Вашингтоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе алгоритмы, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Франция вовлекает европейские неядерные страны в схемы, напоминающие практикуемые Соединенными Штатами в Азиатско-Тихоокеанском регионе алгоритмы расширенного ядерного сдерживания. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Франция, объявившая накануне обзорной конференции о планах приумножить свой ядерный потенциал, активно вовлекает европейские неядерные страны в схемы, напоминающие практикуемые США в Азиатско-Тихоокеанском регионе алгоритмы так называемого расширенного ядерного сдерживания, призванные подкрепить американский ядерный зонтик над Европой», — сказал Белоусов.

