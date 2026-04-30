«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче ½ финала Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 44-й минуте счёт открыл форвард лондонской команды Виктор Дьёкереш, реализовавший пенальти. Хулиан Альварес сравнял счёт с пенальти на 56-й минуте.
Отметим, что на 81-й минуте арбитр отменил ещё один пенальти в ворота «Атлетико» после просмотра видеоповтора.
Ответная игра состоится 5 мая.
Ранее дубль Кварацхелии помог ПСЖ с Сафоновым победить «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.