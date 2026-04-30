Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Британия несколько лет увеличивает стратегические ядерные силы

Лондон также вернул на национальную территорию американское атомное оружие, отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Великобритания уже в течение нескольких лет увеличивает свои стратегические ядерные силы, а также вернула на национальную территорию американское атомное оружие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«США категорически отклонили российскую инициативу о сохранении наследия Договора о СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС) в виде добровольных самоограничений и объявили о готовности в любой момент приступить к наращиванию ядерного арсенала сверх лимитов по данному соглашению, а также возобновить ядерные испытания. Великобритания уже в течение нескольких лет увеличивает свои стратегические ядерные силы, а также вернула на национальную территорию ядерное оружие США, объявив о своем участии в дальнейшем расширении практики совместных ядерных миссий НАТО, которая носит остро дестабилизирующий характер и уже многие десятилетия причиняет ущерб режиму ДНЯО», — сказал дипломат.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше