Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со всеми сторонами ДНЯО

Россия как один из мировых лидеров в сфере ядерной энергетики намерена продолжать развивать сотрудничество со всеми государствами — участниками ДНЯО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Текст обращения главы господарства на 11-й обзорной конференции договора зачитал посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами — участниками договора», — следует из обращения Путина.
Ранее KP.RU сообщал, что в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по ДНЯО, которая проходит с 27 апреля по 22 мая, планируется встреча экспертов стран «ядерной пятерки». По словам Белоусова, данное мероприятие является естественной площадкой для таких контактов.