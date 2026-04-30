Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со всеми сторонами ДНЯО

Россия подтвердила курс на сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Россия как один из мировых лидеров в сфере ядерной энергетики намерена продолжать развивать сотрудничество со всеми государствами — участниками ДНЯО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Текст обращения главы господарства на 11-й обзорной конференции договора зачитал посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

«Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами — участниками договора», — следует из обращения Путина.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по ДНЯО, которая проходит с 27 апреля по 22 мая, планируется встреча экспертов стран «ядерной пятерки». По словам Белоусова, данное мероприятие является естественной площадкой для таких контактов.

