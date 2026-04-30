В «Северстали» заявили, что активы Мордашова находятся в юрисдикции России

«Северсталь» и другие активы председателя совета директоров компании Алексея Мордашова находятся в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», заявил Lenta.ru представитель компании.
Кроме того, представитель компании обратил внимание на то, что сегодня «Северсталь», как и другие компании отрасли чёрной металлургии, находится в глубоком кризисе, при этом на протяжении многих лет она является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием Вологодской области.
«В 2025 году налоговые отчисления “Северстали” в бюджет Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, составили 13,4 млрд рублей», — сказал он.
Ранее Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что рада за Мордашова, и предложила «что-то из офшоров подтянуть» в Россию.