В МИД РФ рассказали, что определяет уникальность ДНЯО

Это баланс нераспространения ядерного оружия, разоружения и мирного использования атомной энергии, отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Неразрывный баланс нераспространения ядерного оружия, разоружения и мирного использования атомной энергии делает уникальным Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

«ДНЯО уникален и ценен благодаря заложенному в нем балансу трех равнозначных и дополняющих друг друга фундаментальных составляющих — нераспространения ядерного оружия, разоружения и мирного использования атомной энергии. Взаимосвязь этих компонентов — основа договора, которая не может быть разорвана», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции ДНЯО.

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов.
