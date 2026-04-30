МИД РФ назвал страны, которые пытались снабдить Киев элементами ядерного оружия

Некие силы в Великобритании и Франции серьезно прорабатывали идею поставки Украине элементов ядерного вооружения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», — сказал посол в ходе выступления.
Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лондон и Париж «в антироссийском угаре» стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень.
При этом российский МИД напомнил, что передача Киеву ядерного оружия невозможна. По словам Захаровой, поставка Украине ядерного оружия подорвала бы систему нераспространения.