МИД РФ назвал страны, которые пытались снабдить Киев элементами ядерного оружия

Белоусов: Источники в Лондоне и Париже хотели передать Киеву элементы ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Некие силы в Великобритании и Франции серьезно прорабатывали идею поставки Украине элементов ядерного вооружения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», — сказал посол в ходе выступления.

Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лондон и Париж «в антироссийском угаре» стремятся вывести спираль эскалации на ядерный уровень.

При этом российский МИД напомнил, что передача Киеву ядерного оружия невозможна. По словам Захаровой, поставка Украине ядерного оружия подорвала бы систему нераспространения.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше