«Флотилия Сумуда» подала сигнал SOS после приближения катеров с военными

«Флотилия Сумуда» (в переводе с арабского — стойкость) по прорыву блокады сектора Газа, на смену которой позднее пришла «Флотилия стойкости», несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуэксклава. Так, в июне судно «Мадлин» направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно «Хандала» с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно «Альма» подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.