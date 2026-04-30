Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Флотилия Сумуда» подала сигнал SOS после приближения катеров с военными

«Глобальная флотилия Сумуда» подала сигнал SOS после приближения военных катеров.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Объединение активистов «Глобальная флотилия Сумуда» (палестинская концепция стойкости) сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием.

Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.

«К нашим лодкам приблизились военные скоростные катера, назвавшиеся “израильскими”, которые направили лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие, приказывая участникам выстроиться и встать на четвереньки. Связь между лодками была подавлена, был подан сигнал SOS», — говорится в заявлении организаторов в Telegram-канале.

«Флотилия Сумуда» (в переводе с арабского — стойкость) по прорыву блокады сектора Газа, на смену которой позднее пришла «Флотилия стойкости», несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуэксклава. Так, в июне судно «Мадлин» направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно «Хандала» с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно «Альма» подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше