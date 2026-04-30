Старший сержант Васильев уничтожил дрон ВСУ при помощи огнестрельного оружия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Старший сержант Николай Васильев обнаружил и уничтожил при помощи огнестрельного оружия украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Старший сержант Николай Васильев, находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который вел наблюдение за нашими позициями. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, старший сержант открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражен и упал на удалении от мест размещения личного состава и техники», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что благодаря бдительности и грамотным действиям старшего сержанта удалось не допустить атаки российских позиций с воздуха, избежать потерь среди личного состава, вооружения и техники.
В министерстве также рассказали о ефрейторе Денисе Грязнове, который в составе расчета разведывательного беспилотника выполнял боевые задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также мест скопления живой силы противника.
«В ходе ведения воздушной разведки Денис Грязнов обнаружил пункт управления и запуска ударных БПЛА украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании данных, переданных расчетом разведывательного БПЛА, артиллерийским подразделением был нанесен огневой удар, в результате которого вражеский пункт управления был уничтожен», — сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что благодаря грамотным и своевременным действиям Грязнова боевики ВСУ лишились пункта управления и запуска ударных БПЛА, что существенно снизило их боевой потенциал на этом направлении.