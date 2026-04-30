Парламент Молдавии рассмотрит денонсацию соглашения с СНГ по вагонам

Ранее российский посол в Кишинёве Олег Озеров заявил о поставках беспилотников из Молдавии Вооружённым силам Украины. По словам дипломата, Москва зафиксировала производство дронов в городе Вадул-луй-Водэ. Ранее через территорию Молдавии шёл только транзит военной помощи Киеву. Теперь, по данным российской стороны, речь идёт о собственном производстве летательных аппаратов, которые затем используют для ударов по российским позициям. В МИД Молдавии заявление посла пока не комментировали. Москва оставляет за собой право предпринять ответные меры для обеспечения собственной безопасности.