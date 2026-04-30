Мужчина пострадал после атаки БПЛА в Волгоградской области

В Алексеевском районе Волгоградской области в результате атаки БПЛА с осколочным ранением ноги был госпитализирован местный житель, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Кроме того, по его словам, в районе было повреждено индивидуальное жилое домовладение.
Также силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ольховского района области.
«По предварительным данным иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — уточнили в региональной администрации.
Ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали три человека.
