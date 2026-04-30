МИД РФ: построение безъядерного мира должно вписываться в контекст разоружения

«В целом принятие во внимание военно-политических и стратегических реалий при рассмотрении любых инициатив в области разоружения остается для России незыблемым императивом, — отметил Белоусов. — В части реализации разоруженческой составляющей ДНЯО единственным международно-правовым ориентиром для нас является непосредственно сам договор, при этом конечная цель построения безъядерного и более безопасного для всех мира должна воплощаться на основе фундаментального подхода, требующего органично вписывать такие условия в контекст всеобщего и полного разоружения при неизменном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности».