МИД России: в Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия

На конференции посол зачитал обращение президента России к участникам конференции. В нем Владимир Путин указал, что Россия «неукоснительно следует букве и духу» Договора о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что в нынешней ситуации для сохранения мира без ядерного оружия «требуются дополнительные многосторонние усилия».