«День тишины» ввели для абитуриентов при приёме в вузы

В России в рамках приёмной кампании 2026 года ввели «день тишины». Согласно нововведению университет издаёт приказ о зачислении, и с этого момента абитуриент уже не может управлять своими согласиями на зачисление.
Как отмечает заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, данная мера должна сделать конкурсную ситуацию более предсказуемой и добавит в неё прозрачности.
«В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать с согласием нельзя. Это позволит университету более корректно подойти к приказам… а для абитуриентов сделает ситуацию более предсказуемой», — передаёт его слова ТАСС.
