«День тишины» ввели для абитуриентов при приёме в вузы

В России в рамках приёмной кампании 2026 года ввели «день тишины». Согласно нововведению университет издаёт приказ о зачислении, и с этого момента абитуриент уже не может управлять своими согласиями на зачисление.

Как отмечает заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, данная мера должна сделать конкурсную ситуацию более предсказуемой и добавит в неё прозрачности.

«В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать с согласием нельзя. Это позволит университету более корректно подойти к приказам… а для абитуриентов сделает ситуацию более предсказуемой», — передаёт его слова ТАСС.

В начале апреля сообщалось, что российские вузы изменили правила поступления в 2026 году.

Кроме того, RT рассказал о новых правилах, изменениях в предметах, минимальных баллах и расписании ЕГЭ-2026.