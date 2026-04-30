МИД: РФ открыта для диалога о создании благоприятствующей разоружению атмосферы

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов отметил, что вклад в этот процесс предстоит вносить как ядерным, так и неядерным странам.

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Россия открыта для крайне непростой дискуссии о путях коллективного формирования благоприятствующей разоружению атмосферы, вклад в которую предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

«Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия и концепции ядерного сдерживания без выработки действенных альтернативных инструментов обеспечения безопасности. Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов, а также демонстративному нежеланию адекватно оценивать и всерьез учитывать состояние дел в области международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнул Белоусов. Он выступал на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«При этом Россия по-прежнему открыта к крайне непростой, но неизбежной дискуссии о путях коллективного формирования благоприятствующей разоружению атмосферы. Вклад в этот процесс предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам», — сказал посол по особым поручениям МИД РФ.

