Белоусов: США отклонили предложение РФ о сохранении наследия договора о СНВ

США недвусмысленно отклонили предложение России о сохранении наследия договора о стратегических наступательных вооружениях в формате добровольных ограничений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Ранее Белоусов подчеркнул, что Россия выступает против попыток принудить ядерные государства к полному отказу от ядерного оружия. Он отметил, что Москва не поддерживает идеи немедленного и безусловного разоружения, считая такие подходы неприемлемыми.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия в качестве одного из лидеров в области ядерной энергетики готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия.