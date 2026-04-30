Белоусов: США отклонили предложение РФ о сохранении наследия договора о СНВ

Россия и США разошлись в вопросе сохранения наследия договора о СНВ.

Источник: Комсомольская правда

США недвусмысленно отклонили предложение России о сохранении наследия договора о стратегических наступательных вооружениях в формате добровольных ограничений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«США категорически отклонили российскую инициативу о сохранении наследия договора о СНВ в виде добровольных самоограничений», — сказал дипломат на обзорной конференции по ДНЯО.

Ранее Белоусов подчеркнул, что Россия выступает против попыток принудить ядерные государства к полному отказу от ядерного оружия. Он отметил, что Москва не поддерживает идеи немедленного и безусловного разоружения, считая такие подходы неприемлемыми.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия в качестве одного из лидеров в области ядерной энергетики готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия.

