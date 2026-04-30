МИД наглядно объяснил деградацию в области международной безопасности: подпитывается Западом

Деградация международной системы безопасности и стратегической стабильности вызвана провокациями западных ядерных государств. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«… [Деградация] существенно подсекает возможности для предметного и плодотворного диалога по вопросам контроля над вооружениями и разоружения не только на площадке ДНЯО, но и на других профильных форумах и в иных форматах», — сказал посол в рамках своего выступления на обзорной конференции по ДНЯО..
Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон модернизирует ядерную триаду и проведет испытания оружия и средств доставки.
При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что американское военное руководство не позволило Дональду Трампу применить ядерное оружие против Ирана.
Российская сторона, комментируя намерения США испытать ядерное оружие, напомнила о действующем моратории в отношении подобных действий.