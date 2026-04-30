НИИ «Вектор»: «Росэл» способен объединить до 30 средств анти-БПЛА в одну систему

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Интеграционные шины научно-исследовательского института «Вектор» холдинга «Росэл» (входит в Ростех) позволяют объединить в единый ситуационный центр до 30 «анти-БПЛА» устройств от разных производителей. Об этом рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.
«Один из важнейших на сегодня элементов систем безопасности анти-БПЛА — это интеграционные шины, позволяющие объединить все устройства разных производителей в единый центр управления системой безопасности. “Росэл” предлагает такие разработки от НИИ “Вектор”, которые позволяют объединить до 30 устройств и создать единый ситуационный центр», — сказала она в интервью газете «Красная звезда».
По ее словам, предприятия Ростеха производят полный набор комплексов и средств для организации эшелонированной системы защиты объектов от атак БПЛА. «Это и системы обнаружения, различные антидроновые системы подавления, мощные системы РЭБ более высокого порядка, зенитные ракетные комплексы, стрелковые комплексы поражения беспилотников и даже дроны-перехватчики», — пояснила Котляр.
Она уточнила, что антидроновые решения «Росэла» сейчас широко применяются на большинстве федеральных объектов критической инфраструктуры и системообразующих предприятиях российской экономики. «Сейчас два основных запроса. Во-первых, на различные системы кинетического воздействия, то есть физического уничтожения. Во-вторых, на единые ситуационные центры с интеграционным программным обеспечением, которые объединяют системы обнаружения, подавления и поражения в скоординированную автоматизированную сеть», — отметила Котляр.