МИД РФ: Запад все более настойчиво подрывает ДНЯО пробросами об атомном оружии

Многие западные государства допускают возможность движения в сторону обладания ядерными вооружениями, пояснил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Многие западные государства со все большей настойчивостью допускают возможность движения в сторону обладания атомными вооружениями, что губительно для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.

«Все это происходит под бурное одобрение и, как уже отмечено, зачастую при непосредственном участии других стран коллективного Запада, многие из которых все более настойчиво делают губительные для ДНЯО пробросы, допуская возможность движения в сторону обладания ядерным оружием. В этом же направлении, похоже, мыслит и руководство Евросоюза», — сказал дипломат.

Помимо этого, отметил он, «вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия».

