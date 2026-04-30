«Фактическая легализация геноцида»: как американцы убивали женщин и детей апачей в Кэмп-Гранте

Вплоть до середины XIX века большая часть территорий, на которых проживали апачи, находилась под властью Мексики. В 1847 году, во время Американо-мексиканской войны, произошли первые конфликты апачей с переселенцами из США. Индейцам не нравилось вторжение чужеземцев на их территории. Они угоняли у белых скот, а при случае могли убить чужаков. После войны США заставили власти Мексики передать под контроль Вашингтона обширные земли, включая Аризону и Нью-Мексико, на территории которых жили апачи. Многие мексиканцы, которых индейцы считали своими извечными врагами, получили американское гражданство. Это, по словам историков, ещё больше осложнило отношения апачей с США.