МИД: Россия учитывает отказ США от предложений по «пост-ДСНВ»

«Наша страна стремится действовать максимально ответственно и взвешенно. С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по “пост-ДСНВ” будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).