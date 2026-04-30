МИД: Россия учитывает отказ США от предложений по «пост-ДСНВ»

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Россия будет учитывать отказ США от российских предложений по «пост-ДСНВ» и анализировать военную политику Запада при выстраивании своей линии в этой сфере. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Источник: AP 2024

«Наша страна стремится действовать максимально ответственно и взвешенно. С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по “пост-ДСНВ” будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«На перспективу остаемся открытыми для поиска равноправных, взаимоприемлемых диалоговых решений в целях комплексной стабилизации стратегической обстановки, но только в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия, которое должно быть нацелено на жизнеспособное решение, учитывающие коренные интересы сторон», — отметил он.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше