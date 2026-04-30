Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начался сокращённый рабочий день

Младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко напомнил, что сегодня, 30 апреля, в России начался сокращённый рабочий день.

Младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко напомнил, что сегодня, 30 апреля, в России начался сокращённый рабочий день.

«Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае — 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кравченко, данная мера действует в большинстве компаний, где сотрудники работают пять дней в неделю. В организациях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом компании.

Ранее исследование SuperJob показало, что в этом году во время майских праздников будут работать рекордное число россиян.

Адвокат Олег Зернов между тем напомнил, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере.