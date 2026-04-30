Младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко напомнил, что сегодня, 30 апреля, в России начался сокращённый рабочий день.
«Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае — 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кравченко, данная мера действует в большинстве компаний, где сотрудники работают пять дней в неделю. В организациях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом компании.
Ранее исследование SuperJob показало, что в этом году во время майских праздников будут работать рекордное число россиян.
Адвокат Олег Зернов между тем напомнил, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере.