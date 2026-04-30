Россия намерена выстраивать ядерную политику в зависимости от действий Запада

«С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по “пост-ДСНВ” будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», — сказал господин Белоусов на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Как добавил посол, Россия готова к диалогу о стабилизации стратегической обстановки. По его словам, это возможно только в случае формирования надлежащих условий для взаимодействия.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Владимир Путин заявлял о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал.