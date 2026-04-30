Россия намерена выстраивать ядерную политику в зависимости от действий Запада

Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Владимир Путин заявлял о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал.