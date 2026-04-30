Трамп сообщил, что предложил Путину небольшое перемирие на Украине

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а глава Белого дома активно поддержал данную инициативу. По словам дипломата, российский лидер также рассказал Трампу об актуальном положении дел на передовой, отдельно подчеркнув успехи ВС России.