Трамп сообщил, что предложил Путину небольшое перемирие на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в среду, 29 апреля, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему «небольшое перемирие» на Украине, и предположил, что глава РФ может поддержать данное предложение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в среду, 29 апреля, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему «небольшое перемирие» на Украине, и предположил, что глава РФ может поддержать данное предложение.

— У меня был долгий разговор с Путиным. Я предложил ему небольшое перемирие, и он может это сделать, — заявил американский лидер.

По его словам, глава России «может что-нибудь объявить» по этому поводу, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а глава Белого дома активно поддержал данную инициативу. По словам дипломата, российский лидер также рассказал Трампу об актуальном положении дел на передовой, отдельно подчеркнув успехи ВС России.

РФ и Украина ранее договаривались о временном прекращении огня на Пасху. Перемирие официально действовало с 16:00 11 апреля до полуночи 13 апреля.

