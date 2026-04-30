Ульянов: российский персонал вернётся на «Бушер» сразу, как позволит обстановка

Российский персонал вернётся на АЭС «Бушер» в Иране в кратчайшие сроки, когда позволит военная обстановка.
Об этом «Известиям» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В любом случае, госкорпорация “Росатом” твёрдо настроена на продолжение осуществления этого проекта», — подчеркнул дипломат.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал, что иранские специалисты начинают возвращаться на стройку АЭС «Бушер».
Посол Ирана в России Казем Джалали между тем также отметил, что Тегеран надеется на скорое возобновление российской стороной работ на АЭС.
