Посол Степанов: поддержка Канады никак не поможет киевскому режиму

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Канада любыми способами поддерживает на плаву киевский режим, но ему это не поможет. Об этом заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул он, комментируя публикацию в газете The Globe and Mail, которая ранее сообщила, что канадская компания Sentinel может организовать совместное предприятие с неназванной украинской фирмой по производству в Канаде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в интересах Киева.
«Канада продолжает любыми способами поддерживать на плаву нежизнеспособный антинародный режим в Киеве. Режиму это, однако, не поможет. А вот из кармана канадских налогоплательщиков очередную порцию денег точно выжмет», — отметил дипломат.
Как проинформировала The Globe and Mail, переговоры по вопросу производства БПЛА для нужд Киева идут с участием оборонных ведомств Канады и Украины. Предполагается, что канадское правительство будет закупать эти беспилотники и затем передавать их украинской армии. Издание напомнило, что с начала конфликта на Украине Оттава передала Киеву военную помощь на $6,5 млрд.