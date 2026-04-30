Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Степанов: поддержка Канады никак не поможет киевскому режиму

Посол России в Оттаве подчеркнул, что попытки оказать помощь Киеву лишь «выжмут очередную порцию денег» из карманов канадских налогоплательщиков.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Канада любыми способами поддерживает на плаву киевский режим, но ему это не поможет. Об этом заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул он, комментируя публикацию в газете The Globe and Mail, которая ранее сообщила, что канадская компания Sentinel может организовать совместное предприятие с неназванной украинской фирмой по производству в Канаде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в интересах Киева.

«Канада продолжает любыми способами поддерживать на плаву нежизнеспособный антинародный режим в Киеве. Режиму это, однако, не поможет. А вот из кармана канадских налогоплательщиков очередную порцию денег точно выжмет», — отметил дипломат.

Как проинформировала The Globe and Mail, переговоры по вопросу производства БПЛА для нужд Киева идут с участием оборонных ведомств Канады и Украины. Предполагается, что канадское правительство будет закупать эти беспилотники и затем передавать их украинской армии. Издание напомнило, что с начала конфликта на Украине Оттава передала Киеву военную помощь на $6,5 млрд.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше