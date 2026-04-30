В России средний размер зарплаты в феврале составил почти 104 тысячи рублей

Средний размер заработанной платы в феврале 2026 года в России составил 103 900 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт ТАСС.
Уточняется, что данный показатель увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 15,0%.
Ранее сообщалось, что в России средние зарплаты руководителей достигли 178 тыс. рублей, увеличившись за десять лет почти в три раза.
Кроме того, стало известно, что разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тыс. рублей.