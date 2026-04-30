«Сделать Зеленского нерукопожатным»: что известно о публикации новых подробностей по делу Миндича

На Украине с новой силой разгорается коррупционный скандал, в котором оказались замешаны высокопоставленные лица. В СМИ утекла новая серия записей так называемых «плёнок Миндича». На этот раз одним из фигурирующих лиц там стал глава СНБО Рустем Умеров, который считается близким другом Владимиром Зеленским. Его уже вызвали в Верховную раду для объяснений. Эксперты считают, что история с «делом Миндича» выходит за рамки обычного коррупционного скандала и отражает нарастающее давление на Зеленского со стороны как внешних, так и внутренних игроков.
В Киеве очередной виток коррупционного скандала. В сеть были слиты записи разговоров между секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-главой Минобороны страны Рустемом Умеровым и несколькими высокопоставленными чиновниками. Новая подборка записей прослушки, которую ранее организовали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в квартире близкого друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, была опубликована «Украинской правдой».
Записи с так называемых «плёнок Миндича» журналист издания Михаил Ткач зачитал, «извинившись» перед своей аудиторией «за русский язык», на котором общались фигуранты пленок из ближайшего окружения Зеленского.
Всего было обнародовано три фрагмента разговоров. В первом — Миндич и бывший первый помощник Зеленского Сергей Шефир обсуждали 30 июня 2025 года уголовное дело против тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова. В частности, речь шла о необходимости найти средства для внесения залога за Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
Второй разговор происходил между Миндичем и некой Натальей 1 июня 2025 года. По предположению «Украинской правды», они обсуждали строительство домов в коттеджном городке «Династия» в поселке Козин Киевской области. Там, по сообщениям украинских СМИ, находятся дома Зеленского, экс-руководителя его офиса Андрея Ермака, Чернышова и самого Миндича.
Миндич обвинял некоторого человека в ошибках и говорил, что, если тот «вскроется в деле», у него и других людей будут проблемы.
На третьей плёнке от 8 июля 2025 года зафиксирован разговор Миндича с Умеровым, который на тот момент возглавлял Минобороны Украины. Миндич просил собеседника ускорить выделение средств для компании Fire Point на производство ракет. Помимо этого, он выражал недовольство тем, что Умерова на должности министра обороны хотят поменять на занимавшего на тот момент пост премьер-министра Дениса Шмыгаля. Якобы за последним стоит некий Давид.
Глава СНБО Рустем Умеров и бывший первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
globallookpress.com.
© AP/ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com.
«Вопросов очень много».
В связи со всплывшими записями Умерова и Шефира вызвали в Верховную раду на заседание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Как сообщил в своём Telegram-канале 29 апреля глава комиссии депутат Алексей Гончаренко*, заседание состоится 13 мая.
Умеров уже выступал в Раде 28 апреля. В парламент его вызвали в связи с сообщениями о вероятном влиянии на него со стороны Тимура Миндича. Помимо этого, нардепы поинтересовались у него, как именно он голосовал при принятии решения о введении санкций против Миндича. Глава СНБО уклонился от ответа, заявив, что на все подобные вопросы он уже ответил «соответствующим органам».
«Но если бы у соответствующих органов были вопросы, они бы меня приглашали. То есть я со всем уважением говорю, что на все вопросы, которые у них были, я ответил. Поэтому не хочу политизировать этот вопрос», — сказал он.
Теперь же, как отметил Гончаренко, ввиду обнародованных записей Умерову всё же придётся объясниться и перед парламентом.
«Вчера с трибуны Умеров заявил, что не нужно политизировать дело. А уже сегодня у нас новые плёнки, на которых Миндич даёт приказы Умерову, когда тот был министром обороны! Господин Умеров, здесь ничего никто не политизирует, а разбирается, как случилось, что когда вы были в должности министра ключевого министерства во время войны, вы имели встречи и разговоры с Тимуром Миндичем. Вопросов очень много», — написал нардеп.
Заседание в Верховной раде.
© Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images.
Давление на Зеленского?
Тем временем украинские СМИ указывают на неслучайность публикации новых записей именно сейчас. Как напомнили в «СТРАНА.ua», на прошлой неделе Евросоюз утвердил кредит в €90 млрд для Украины, поставив «строгие условия» по соблюдению в стране верховенства права и борьбе с коррупцией. В издании отметили, что у ЕС есть определённые требования по проведению антикоррупционных реформ в стране, суть большей части которых — расширение полномочий НАБУ и САП.
Помимо этого, там добиваются фактического перевода под внешнее управление Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований (ГБР), МВД, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Конституционного суда через внедрение в них кадровых конкурсов с решающим голосом «международных экспертов».
«Так как реализация всех этих “реформ” приведёт к полной утрате Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами, да и вообще превратит его в “британскую королеву” без реальных полномочий, он и его окружение…, мягко говоря, не горят желанием их воплощать в жизнь и намерены саботировать, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины», — считают в «СТРАНА.ua».
В связи с этим, вероятно, и были задействованы новые «плёнки Миндича», чтобы оказать давление на Зеленского и добиться от него принятия нужных решений, полагают в издании.
Владимир Зеленский и Рустем Умеров.
globallookpress.com.
«Акт устрашения».
Как отметил в беседе с RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, публикация подробностей по так называемому «делу Миндича» может быть частью политической игры противников Зеленского.
«Вероятно, это совместная игра конкурентов Зеленского и, наверное, американцев, которые видят, что Зеленский всячески срывает переговорный трек. Более того, не исключаю, что здесь может участвовать и израильская разведка, поскольку мы знаем, что сейчас разворачивается дипломатический скандал между Тель-Авивом и Киевом», — предположил эксперт.
По его словам, конечная цель информационной кампании — дискредитация правящей власти и ближайшего окружения Зеленского с помощью громкого коррупционного скандала.
«Трамп и его команда давно уже говорили о недовольстве Зеленским. Трамп хочет заключения мира, хочет выйти из этого конфликта. Напоминая о Миндиче, США как бы предупреждают — они могут сделать Зеленского нерукопожатным и полностью уничтожить его репутацию», — заявил Матвейчев в интервью RT.
Между тем, комментируя сообщения украинских СМИ, Иван Скориков также предположил, что дополнительной задачей может быть усиление роли украинских антикоррупционных органов.
Однако, по мнению эксперта, в данный момент режим Зеленского наименее восприимчив к подобным ударам.
«Предыдущие протесты на фоне деятельности НАБУ и САП были защищённой и санкционированной Западом акцией. Они являлись своего рода актом устрашения и давления на Зеленского. Но, как мы видим, эффект они возымели весьма ограниченный. А сейчас, когда волна трампизма отошла, в Киеве ещё меньше будут обращать внимание на подобное», — подытожил эксперт.
Gettyimages.ru.
При этом эксперты сходятся во мнении, что однозначно сказать о возможных последствиях для киевского режима пока затруднительно.
«Реализуют они свои угрозы — неизвестно. Может быть, это подействует, и Зеленский станет более сговорчивым. Но пока у Киева нет нормальной переговорной позиции, которая бы устраивала всех», — отметил Матвейчев.
Со своей стороны Иван Скориков подчеркнул, что до настоящего момента Киеву удавалось подавлять несогласных и не допускать значительных репутационных потерь.
«Дело в том, что коррупционных скандалов было много и до этого. Однако их успешно купируют, используя военное положение и невозможность проведения серьёзных политических акций. То есть, элементарно все объявляются пособниками Кремля, обвиняются в попытке госпереворота и так далее. Мы уже неоднократно это наблюдали», — резюмировал Скориков.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.