МИД: Россия открыта к дискуссии по разоружению

Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявил посол по особым поручениям российского МИД Андрей Белоусов.
«Россия по-прежнему открыта к крайне непростой, но неизбежной дискуссии о путях коллективного формирования благоприятствующей разоружению атмосферы», — отметил дипломат.
Также, по информации РИА Новости, Белоусов отметил, что вклад в этот процесс предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам.
При этом он также сообщил, что США отклонили инициативу России о сохранении наследия договора об СНВ.
Ранее в Москве поделились опасениями из-за состояния режима нераспространения ядерного оружия.
