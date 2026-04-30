МИД РФ: Запад организовал на конференции ДНЯО антироссийскую кампанию

Несколько государств, злоупотребляя вниманием делегаций и их временем, «перенесли на площадку обзорной конференции элементы гибридной войны», отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Коллективный Запад в лице нескольких государств организовал на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке широкомасштабную политическую кампанию против России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Все, что мы наблюдаем в зале заседаний, свидетельствует о том, что в очередной раз коллективный Запад в лице целого ряда государств организовал широкомасштабную, хорошо срежиссированную политическую кампанию против России. Большинство государств, которые выступили с антироссийскими голословными заявлениями, являются членами НАТО — альянса, который наиболее враждебно настроен против России и других стран, отстаивающих свой суверенитет в международных делах», — сказал Белоусов в своем ответном слове на конференции.

Он подчеркнул, что эти государства, злоупотребляя вниманием делегаций и их временем, «перенесли на площадку обзорной конференции элементы гибридной войны», которую они ведут против России «уже более 10 лет».

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
