Госдеп: США представили России и КНР предложения по контролю над вооружениями

27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начала работу 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Она проходит раз в пять лет и собирает почти все страны — участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии. В 2026 году ожидается напряженная дискуссия на фоне текущих конфликтов и геополитических разногласий — делегаты постараются согласовать итоговый документ с практическими шагами. Многие эксперты сомневаются в успехе из-за глубоких противоречий между ядерными и неядерными державами. Конференция продлится до 22 мая.