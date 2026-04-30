Госдеп: США представили России и КНР предложения по контролю над вооружениями

«Именно поэтому мы предложили идею о многосторонней стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы представили России и Китаю, а также среди [других] членов “пятерки” (в число постоянных членов СБ ООН входят РФ, Великобритания, КНР, США и Франция — прим. ТАСС) детальные предложения по начальным шагам, охватывающим аспекты прозрачности, снижения рисков, а также испытаний», — сказал Йа во время выступления на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По словам американского дипломата, «российские и китайские коллеги продемонстрировали некоторую заинтересованность в данных темах».
27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начала работу 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Она проходит раз в пять лет и собирает почти все страны — участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии. В 2026 году ожидается напряженная дискуссия на фоне текущих конфликтов и геополитических разногласий — делегаты постараются согласовать итоговый документ с практическими шагами. Многие эксперты сомневаются в успехе из-за глубоких противоречий между ядерными и неядерными державами. Конференция продлится до 22 мая.