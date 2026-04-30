Кадыров: от Чечни в зону боевых действий на Украине направлены 70 тысяч человек

«Чеченская Республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тыс. бойцов, свыше 12 тыс. из них награждены государственными наградами», — сказал господин Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).