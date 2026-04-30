МИД РФ: конференцию ДНЯО пытаются превратить в площадку для сведения счетов

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов обратил внимание на стремление оппонентов Москвы использовать 11-ю обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для сведения политических счетов и озвучивания многочисленных антироссийских выпадов.
«В связи с озвученными со стороны наших оппонентов выступлениями справедливо задать вопрос о том, с какой целью эти государства прибыли на конференцию. У нас складывается стойкое впечатление, что главной целью их прибытия и участия в этом форуме является использование площадки ДНЯО для сведения политических счетов, — сказал он. — Поскольку было сделано более 50 антироссийских выпадов, мы считаем возможным попросить большее время для права на ответ».
Однако, как передает корреспондент ТАСС, Белоусову не дали такого права, и его микрофон спустя короткое время отключился.