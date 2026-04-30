Стало известно, когда российский персонал вернется на АЭС «Бушер»

Ульянов: Сотрудники из РФ вернутся на АЭС «Бушер» сразу, как позволит обстановка.

Источник: Комсомольская правда

Россия направит своих сотрудников обратно на атомную станцию «Бушер» в самые сжатые сроки после того, как военные условия это позволят. Об этом заявил «Известиям» постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«В любом случае, госкорпорация “Росатом” твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта», — пояснил Ульянов.

4 апреля 2026 года США и Израиль нанесли удар по АЭС «Бушер», тогда погиб один сотрудник.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия с беспокойством следила за информацией о свежих ракетных обстрелах неподалеку от иранской атомной станции «Бушер». Россия категорически не приемлет это злодеяние с человеческими жертвами, отметила Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана «молить о пощаде».

