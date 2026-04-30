Интрига жива: «Ак Барс» обыграл «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина, «Локомотив» одолел «Авангард»

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел вперёд в серии. Уже в стартовом периоде Дмитрий Кателевский оформил дубль, а после перерыва хозяева реализовали большинство усилиями Дмитрия Яшкина. Гости же лишь раз огорчили совершившего 27 сейвов Тимура Билялова и в концовке пропустили в пустые ворота. В другой паре «Локомотив» отыгрался со счёта 0:2 и одержал первую победу в противостоянии с «Авангардом».
Билялов добыл победу для Казани.
Переезд серии теневых фаворитов Кубка Гагарина в Казань предварила скандальная пресс-конференция Андрея Разина. После победы главный тренер «Металлурга» устроил разбор полётов журналисту Рустаму Имамову, который якобы неправильно передал слова специалиста о видеотренерах соперника.
Помимо яркого выступления наставника уральцев после матча, обсуждали и его профессиональные навыки. В частности, выбор стартового вратаря. Решение выпустить с первых минут Илью Набокова, который по ходу предыдущей встречи сменил Александра Смолина, оказалось успешным. Запасной голкипер отразил 93,8% бросков и заслужил место в калитке и на выезде.
Впрочем, возможностей проявить себя в первом периоде у него было немного. Темп игры в дебюте задали хозяева, которые быстрее входили в зону и не давали создавать моменты у своих ворот. Впрочем, большого количества бросков в створ ни у одной из команд не было. К середине периода маятник качнулся в сторону казанцев, у которых раскрылись хоккеисты четвёртого звена.
Хозяева провели быструю атаку, которую завершил Дмитрий Кателевский точным броском с близкого расстояния. Буквально сразу подопечные Анвара Гатиятулина могли удвоить преимущество: Григорий Денисенко оказался на позиции, где мог бросать сам, но перехитрил вратаря и отдал пас Дмитрию Яшкину, который бросал в пустой угол, однако угодил в штангу.
Тем не менее свою вторую шайбу «Ак Барс» всё же нашёл: Кателевский мягкой подкидкой оформил дубль и заработал 50-е очко в КХЛ.
Во втором периоде количество моментов кратно возросло, причём остроту создавали как хозяева, так и гости. В отличие от другой полуфинальной пары, удалений на «Татнефть Арене» не было чуть больше 25 минут. Дебютное вбрасывание обернулось голом, причём сделать это сначала могли игравшие в меньшинстве гости: Сергей Толчинский выбежал в контратаку, обыграл Митчелла Миллера и бросил с неудобной руки, но не сумел переиграть Тимура Билялова.
«Ак Барс» ответил за десять секунд до конца большинства. Никита Лямкин сделал перевод на Дмитрия Яшкина, который поймал Набокова на противоходе и увеличил счёт точным броском впритирку со штангой.
На исходе получаса игры казанцы и вовсе могли снять все вопросы о победителе. Алексей Пустозёров разогнался от своей синей линии, обыграл троих соперников и бросил верхом, но Набоков оставил «Магнитку» в игре. А буквально в следующей атаке уральцы забили сами. Робин Пресс, стоя на месте, обыграл двух игроков и тонко с кистей бросил в дальний угол. Отреагировать на отрикошетившую шайбу Билялов не смог.
Окрылённые первой шайбой на чужой площадке, гости понеслись вперёд и нанесли в три раза больше бросков. Единственным, кто оказался способен помешать атакам «Металлурга», стал голкипер: сначала в шпагате вытащил удар Люка Джонсона, а спустя минуту не дал Роману Канцерову забить свою пятую шайбу в плей-офф.
На третий отрезок татарстанская команда вышла максимально собранной: с первых минут проводили силовые в чужой зоне, исправно забирая шайбу и не позволяя продвигаться к своим воротам. Любые же попытки «Металлурга» бить по воротам пресекали сами хоккеисты, которые к исходу матча 29 раз заблокировали броски соперников. К тому же на рубеже великолепно действовал Билялов, который в концовке добавил в копилку ещё один важный сейв — вытащил из нижнего угла после броска Александра Петунина.
Спасти ситуацию Разину не помог даже шестой полевой. Хоккеисты «Магнитки» ошиблись во время перепасовки в середине площадки, и прочитавший передачу Кирилл Семёнов установил окончательный счёт броском в пустые ворота — 4:1.
«Локомотив» перевернул игру за один период.
В отличие от «Металлурга», «Локомотив» проиграл обе домашние встречи и запомнился разве что своей грубостью, которая привела к настоящему побоищу во втором матче на «Арене 2000».
И если определить победителя в драке на голых кулаках не представляется возможным, то в игровом плане преимущество «Авангарда» было заметно невооружённым взглядом. Причём настолько, что ещё до переезда серии в Омск эксперты предсказывали сухую победу «ястребов» и закономерный выход в финал.
Вера в омичей во многом обусловливалась спадом голкипера железнодорожников Даниила Исаева, который в первом матче уступил место в калитке после четырёх пропущенных шайб, а во втором допустил ошибку и положил начало камбэку гостей. Кроме того, «Локо» кошмарно выглядит при игре в неравных составах: у железнодорожников 11-й показатель в плей-офф по реализации большинства (18,9%), а четыре из восьми шайб на домашней площадке они пропустили в меньшинстве.
Максим Берёзкин (Локомотив) и Джованни Фьоре (Авангард) в матче плей-офф ½ финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Омске.
«Действительно, трудно нам даются забитые голы, особенно в большинстве. Выглядит так, что один плохой пас или отскок — и шайба выходит из зоны. С другой стороны, у нас достаточно голевых моментов, наши лидеры приносили результат на протяжении многих лет, сейчас ещё ничего не потеряно», — говорил после второго поражения Боб Хартли.
Однако главный тренер действующих обладателей Кубка Гагарина добавил, что в Омске его подопечные будут сражаться и способны забрать две гостевые победы. И пока прогноз канадца сбывается, хотя сценарий стартового отрезка третьего матча во многом повторял предыдущие: «Локомотив» давил, чаще атаковал и полностью превосходил по броскам в створ (19:9), но забивали всё равно хозяева.
На 13-й минуте омичи соорудили быструю атаку после вбрасывания, и Игорь Мартынов с передачи Никиты Прохоркина забивал уже в пустые ворота. А под занавес периода «ястребы» снова реализовали большинство — Дамир Шарипзянов мощным щелчком с синей линии удвоил преимущество.
Рисунок не изменился и на старте второго периода, в котором гости ещё больше обозначили своё давление на ворота Никиты Серебрякова. Неожиданно на помощь ярославцам пришёл Наиль Якупов, который ударил клюшкой между ног Рихарду Панику и заработал пятиминутное удаление.
Несгораемым штрафом хозяев воспользовался Рушан Рафиков, отыграв шайбу точным броском под перекладину. Во время гола Буше усмотрел нарушение правил со стороны хоккеистов «Локомотива» и запросил видеопросмотр, но прогадал — арбитры гол засчитали, и омичи остались втроём против пятерых.
Преимуществом в два игрока гости не воспользовались, но уже в равных составах устроили настоящий расстрел и вышли вперёд усилиями двух Александров. Сначала Полунин добил после пяти бросков по воротам Серебрякова, а затем Радулов шикарно отработал на пятаке и дотянулся до шайбы, несмотря на попытку Артёма Блажиевского вытолкнуть нападающего.
Оправиться от такого камбэка гостей «Авангард» не смог. Сравнять счёт не удалось даже после того, как Буше выпустил шестого полевого. Напротив, Паник воспользовался отсутствием голкипера и за минуту до финальной сирены точно выбросил шайбу из своей трети — 4:2, в этой серии пока побеждают только гости.