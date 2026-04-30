МИД РФ отверг возможность применения ядерного оружия на Украине

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отверг спекуляции по поводу того, что Россия якобы рассматривает возможность применить ядерное оружие на Украине.

Источник: Reuters

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Дипломат подчеркнул, что Москва «предпринимает усилия для предотвращения любой военной конфронтации между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень». «Россия не заинтересована в эскалации напряженности. В наших интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено», — заключил Белоусов.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше