МИД РФ отверг возможность применения ядерного оружия на Украине

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Дипломат подчеркнул, что Москва «предпринимает усилия для предотвращения любой военной конфронтации между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень». «Россия не заинтересована в эскалации напряженности. В наших интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено», — заключил Белоусов.