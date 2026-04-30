Запад устроил антироссийскую кампанию на конференции по ДНЯО, заявили в МИД

ООН, 30 апр — РИА Новости. Коллективный Запад организовал на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) широкомасштабную и хорошо срежиссированную политическую кампанию против РФ, заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Андрей Белоусов.
По словам дипломата, в адрес Москвы на конференции уже прозвучали более 50 антироссийских выпадов.
«Все, что мы наблюдаем в зале заседаний, свидетельствует о том, что в очередной раз коллективный Запад в лице целого ряда государств организовал широкомасштабную, хорошо срежиссированную политическую кампанию против России», — сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Посол отметил, что большинство из тех, что выступили с антироссийскими голословными заявлениями, — члены НАТО — альянса, который наиболее враждебно настроен против РФ и других стран, отстаивающих свой суверенитет в международных делах. Эти государства, подчеркнул Белоусов, принесли на площадку конференции элементы гибридной войны, которую они ведут против нашей страны уже более десяти лет.