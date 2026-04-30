В МИД назвали слухи о возможном применении ЯО на Украине спекуляциями

ООН, 30 апр — РИА Новости. Россия опровергает беспочвенные спекуляции о том, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением», — сказал Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
