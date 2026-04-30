Гатилов назвал условия достижения целей ДНЯО

Гатилов: достижение целей ДНЯО возможно при соблюдении интересов всех стран.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 30 апр — РИА Новости. Достижение целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая ядерное разоружение, возможно лишь при условии уважения интересов безопасности всех государств, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что РФ призывает уделять равное внимание всем трем составляющим ДНЯО — разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии.

«Будем последовательно и аргументировано разъяснять нашу принципиальную позицию о том, что достижение целей Договора, в том числе в части ядерного разоружения, возможно лишь при условии уважения коренных интересов безопасности всех без исключения государств», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, в нынешних условиях обеспечить результативные итоги Конференции будет крайне сложно.

«Для этого необходимо, чтобы государства отбросили в сторону свои сугубо конъюнктурные амбиции, отказались от политизации мероприятия и продавливания заведомо непроходных формулировок в текст итогового документа. Получится ли это — покажет ход мероприятия», — сказал он.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.

Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

