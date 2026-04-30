«Грандиозная глупость». В США жестко предупредили Запад из-за России

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.