Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грандиозная глупость». В США жестко предупредили Запад из-за России

Аналитик Уотсон: успехи России делают траты Запада на Украину бессмысленными.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.

«Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле», — написал он.

По мнению эксперта, киевский режим, пытаясь всеми силами навредить России, лишь ведет Украину к уничтожению.

«Зеленский и неонацисты “Правого сектора”*, вдохновленные кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, уничтожат страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти», — резюмировал Уотсон.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

*Запрещенная в России террористическая организация.

