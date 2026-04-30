МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.
«Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле», — написал он.
По мнению эксперта, киевский режим, пытаясь всеми силами навредить России, лишь ведет Украину к уничтожению.
«Зеленский и неонацисты “Правого сектора”*, вдохновленные кредитами, антироссийскими санкциями и военными планами ЕС, уничтожат страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти», — резюмировал Уотсон.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
*Запрещенная в России террористическая организация.