МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза в течение последних лет безуспешно пытались найти слабое звено в руководстве переходного периода Мали для его дестабилизации. Об этом сообщил ТАСС вице-президент комиссии по обороне переходного совета Фусейну Уаттара.
«В последние годы лидеры Европейского союза пытались создать или найти слабое звено среди руководителей переходного периода. После провала этих попыток они решили перейти к фазе обезглавливания руководства, вооружая и финансируя террористические группы», — заявил Уаттара.
По его словам, именно неспособность Запада подорвать единство малийских властей изнутри привела к эскалации внешней поддержки боевиков.
Как сообщили в Минобороны России, незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. Подразделения Африканского корпуса не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских. Боевики в Мали потеряли более 2,5 тыс. человек, 102 единицы автомобильной техники. Подготовка боевиков для госпереворота производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения Африканского корпуса продолжают выполнение поставленных задач в Мали и находятся в готовности к отражению атак боевиков.