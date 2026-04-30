МИД: возможная передача Киеву ядерного оружия переходит все границы

Возможная передача Киеву элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения», — подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что Россия полностью выполняет обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление, однако она не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.
«Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов», — цитирует Белоусова РИА Новости.
Ранее Белоусов сообщил о планах Лондона и Парижа передать Киеву элементы ЯО.
Также он отмечал, что Россия озабочена новым взглядом Запада на роль ядерного оружия.