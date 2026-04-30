МИД России ответил на слухи о якобы планах применения ядерного оружия на Украине

МИД опроверг домыслы о том, что Россия якобы рассматривает вариант применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Андрей Белоусов.
«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением», — сказал Белоусов в рамках конференции ДНЯО.
По словам дипломата, Москва делает все, чтобы не допустить военного столкновения ядерных держав, которое грозит перерасти в ядерный конфликт.
Посол также отметил, что коллективный Запад организовал антироссийскую кампанию на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Кроме этого, Белоусов заявил, что некие лица в Лондоне и Париже пытались передать Киеву элементы ядерного оружия.