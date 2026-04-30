В Госдуме предложили ввести для выпускников Туапсе дополнительные дни сдачи ЕГЭ

В Госдуме предложили ввести выпускникам школ Туапсе и Туапсинского района дополнительные дни для сдачи ЕГЭ — по аналогии с приграничными регионами.
С такой инициативой в разговоре с РИА Новости выступил депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР), подчеркнув, что за апрель 2026 года Туапсинский округ пережил несколько атак, кроме того, был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
«Каждый день дети просыпаются под звуки сирен и взрывов, едут в школу мимо сгоревших домов. При этом в Краснодарском крае не действуют те льготы, которые предоставлены Белгородской, Брянской, Курской областям. Я предлагаю распространить действие приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о дополнительных днях сдачи ЕГЭ на школы Туапсе и Туапсинского района», — сказал парламентарий.
Помимо этого, он предложил предоставить выпускникам данного округа право выбора формы итоговой аттестации: сдавать ЕГЭ на общих основаниях или сдать государственный выпускной экзамен в своей школе.
Ранее сообщалось, что в Туапсе отменили мероприятия на майские праздники.
В оперштабе Краснодарского края также сообщали, что в ходе ликвидации ЧП в Туапсе собрали 9793 кубометра загрязнённого грунта.