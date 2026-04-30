В Госдуме предложили ввести для выпускников Туапсе дополнительные дни сдачи ЕГЭ

«Каждый день дети просыпаются под звуки сирен и взрывов, едут в школу мимо сгоревших домов. При этом в Краснодарском крае не действуют те льготы, которые предоставлены Белгородской, Брянской, Курской областям. Я предлагаю распространить действие приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о дополнительных днях сдачи ЕГЭ на школы Туапсе и Туапсинского района», — сказал парламентарий.