Бессент заявил об изъятии связанных с Ираном криптоактивов

Бессент: США изъяли связанные с Ираном криптоактивы на 500 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что США изъяли связанные с Ираном криптоактивы почти на 500 миллионов долларов.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США запустили программу под названием «Экономическая ярость» в целях оказания экономического давления на Иран.

«Нам удалось изъять криптоактивы примерно на 350 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов долларов, которые мы недавно получили. Так что у нас уже почти полмиллиарда (изъятых активов — ред.)», — сказал Бессент каналу Fox Business.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше